法國阿里暖男 澳網女球僮感謝信大公開

「法國阿里」宋嘉去年澳洲網球公開賽期間，貼心陪女球僮離場休息的「暖男」舉動成為焦點。這名球僮後來寄了一封感謝信，宋嘉在推特PO上照片並留言致謝。

英國廣播公司（BBC）網站報導，宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）去年澳網第2輪賽中，發現1名女球僮被球擊中後強忍淚水。他立馬喊停比賽上前關心，並讓女球僮挽著他的手離場休息。

12個月後，宋嘉在推特上透露，這名叫茱莉安娜（Giuliana）的女孩寄給他一封「有洋蔥」的感謝信。

信中寫說：「親愛的宋嘉先生，我想藉此機會說聲感謝，謝謝你在第2輪比賽場上幫助我。我不知道你是否記得我，但我是那位你護送離場的球僮。」

「我也要藉機會說抱歉，很多次你要球但我都沒送上或理你。」

「我感染了某種病毒，當時我並不知道，但病毒導致我頭暈目眩、頭重腳輕，也影響了我的視力和聽力。」

女孩在信中為自己沒能善盡球僮使命致歉，還說「非常謝謝你對我這麼體貼，真的很感激你當時看到我需要幫助，而且還體貼到護送我離場」。

女孩在信末祝福宋嘉接下來的比賽「一切順利」。

宋嘉將這封信拍照PO上推特，並留言「茱莉安娜，非常謝謝妳的信」。這則推文引發網友一片叫好。有人留言「真是一封可愛的信」，還有網友趁亂告白「這是我愛這個男人的原因之一」。

世界排名第12的宋嘉，接下來澳網8強賽將出戰2014年奪冠的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）。（譯者：中央社盧映孜）1060123

(中央社)