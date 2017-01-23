法國阿里暖男 澳網女球僮感謝信大公開
「法國阿里」宋嘉去年澳洲網球公開賽期間，貼心陪女球僮離場休息的「暖男」舉動成為焦點。這名球僮後來寄了一封感謝信，宋嘉在推特PO上照片並留言致謝。
英國廣播公司（BBC）網站報導，宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）去年澳網第2輪賽中，發現1名女球僮被球擊中後強忍淚水。他立馬喊停比賽上前關心，並讓女球僮挽著他的手離場休息。
12個月後，宋嘉在推特上透露，這名叫茱莉安娜（Giuliana）的女孩寄給他一封「有洋蔥」的感謝信。
信中寫說：「親愛的宋嘉先生，我想藉此機會說聲感謝，謝謝你在第2輪比賽場上幫助我。我不知道你是否記得我，但我是那位你護送離場的球僮。」
「我也要藉機會說抱歉，很多次你要球但我都沒送上或理你。」
「我感染了某種病毒，當時我並不知道，但病毒導致我頭暈目眩、頭重腳輕，也影響了我的視力和聽力。」
女孩在信中為自己沒能善盡球僮使命致歉，還說「非常謝謝你對我這麼體貼，真的很感激你當時看到我需要幫助，而且還體貼到護送我離場」。
女孩在信末祝福宋嘉接下來的比賽「一切順利」。
宋嘉將這封信拍照PO上推特，並留言「茱莉安娜，非常謝謝妳的信」。這則推文引發網友一片叫好。有人留言「真是一封可愛的信」，還有網友趁亂告白「這是我愛這個男人的原因之一」。
世界排名第12的宋嘉，接下來澳網8強賽將出戰2014年奪冠的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）。（譯者：中央社盧映孜）1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。