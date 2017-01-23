醉妻臉畫花照片夫po文 網友笑翻
桃園一名男子po警惕文，將喝醉老婆臉畫花，額頭上寫「我不敢再喝」、「大頭」，網友瘋傳，直呼笑翻，而人妻有一雙勾人媚眼、雪白牙，號稱「桃園范冰冰」。
桃園一名人夫自爆惡搞嬌妻鬼照警世，指女孩子千萬不能在外喝酒醉，睡死了什麼都不知道。而人妻的臉書上，也有她把喝醉睡死的老公畫成大花臉。
網友瘋傳分享笑翻，更紛紛按讚，但也有人擔心這位人夫看不到明天的太陽。在網上PO出照片的男子表示，妻子總是說有他在旁邊才敢喝那麼醉，而他一時手癢在老婆的臉上作畫，就是要給所有女性一個警惕，那就是做任何事情旁邊要有可以相信的人陪伴，例如老公、男友、家人、好姐妹等。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。