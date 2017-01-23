醉妻臉畫花照片夫po文 網友笑翻

桃園一名男子po警惕文，將喝醉老婆臉畫花，額頭上寫「我不敢再喝」、「大頭」，網友瘋傳，直呼笑翻，而人妻有一雙勾人媚眼、雪白牙，號稱「桃園范冰冰」。

桃園一名人夫自爆惡搞嬌妻鬼照警世，指女孩子千萬不能在外喝酒醉，睡死了什麼都不知道。而人妻的臉書上，也有她把喝醉睡死的老公畫成大花臉。

網友瘋傳分享笑翻，更紛紛按讚，但也有人擔心這位人夫看不到明天的太陽。在網上PO出照片的男子表示，妻子總是說有他在旁邊才敢喝那麼醉，而他一時手癢在老婆的臉上作畫，就是要給所有女性一個警惕，那就是做任何事情旁邊要有可以相信的人陪伴，例如老公、男友、家人、好姐妹等。1060123

(中央社)