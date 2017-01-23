傳退將赴中不砍終身俸 政院：不符事實

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外傳退將赴中國參加政治活動，未來懲處已確定不會砍終身俸，行政院發言人徐國勇今天表示，行政罰鍰及停俸、減俸、追回勳章等罰責，都是討論方案，傳聞與事實不符。

網路媒體報導，行政院19日下午研議退將赴中國參加政治活動的懲處措施，確定與剝奪終身俸脫鉤，罰鍰最高為新台幣200萬元，同時必須追回勳、獎章。

徐國勇下午透過新聞稿駁斥，表示該媒體報導與事實不符，目前還在研議階段，行政罰鍰及停俸、減俸、追回勳章等納入罰責，都是討論方案之一，定案後政府將向社會大眾說明。

徐國勇表示，未來針對退役將領或涉密退休官員赴中國大陸從事所謂的「政治性活動」，將明確規範在條文中，「損及國家尊嚴之情節輕重」及「罰責內容」，將由（原）服務機關來認定，不是由陸委會認定。1060123

(中央社)