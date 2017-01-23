包水餃寫春聯 成大外籍生體驗年節

「我在匈牙利水餃店看過有人包水餃，當時就很想試一試」在成功大學學習中文的匈牙利學生衛雅諾開心地說，包水餃很有趣，也很好吃。

年關將屆，成大華語中心外籍學生包水餃、寫春聯已成一項傳統，今年也不例外，校方今天請來近百名外籍學生體驗台灣的年節活動。

成大特別邀請書法名家吳榮富現場揮毫，還展示文房四寶；外籍學生看到龍飛鳳舞的春聯，忍不住拿起毛筆試試自己的功夫。

毛筆很軟，外籍學生多不適應，試寫春聯時，無不一筆一畫慢慢寫，提筆雖生疏，書法意境也有限，但看到自己的作品，還是蠻得意的，直接想貼在房間門口。

包水餃也讓外籍學生挺有興趣的。匈牙利的衛雅諾說，他在匈牙利讀的是東亞文化，校方規定要學中文，先前曾聽匈牙利老師提到台灣，知道台灣人民親切、有禮，就決定來成大。

他表示，他曾在匈牙利看到餃子店包水餃，那時就很想試一試，今天終於親手包水餃，也吃到水餃，水餃很好吃，包水餃也很有趣，是很好的體驗。

來自丹麥的 Johan Mogelvang 說，因老師推薦成大才來這裡學中文，吃水餃、包水餃都很好玩，過年期間不上課，他要和同學一起出去玩。

成大華語中心每年有 50 多國 1000 多名外籍學生就讀，以日本學生最多，約占1/4、其次是美國。1060123

(中央社)