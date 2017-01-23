日圓兌美元走揚日股收黑 高田續暴跌

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東京股市今天收挫，川普宣誓就任美國總統，促使日圓兌美元大幅走揚，衝擊出口股，汽車安全氣囊製造商高田公司（Takata）也在憂心冗長破產重整的疑慮下延續暴跌走勢。

法新社報導，日經指數收盤下跌1.29%或246.88點，來到18891.03點。東證一部指數收盤下跌1.23%或18.83點，來到1514.63點。

造成有史以來最大規模汽車召修安全氣囊醜聞而成為眾矢之的的高田公司（Takata）股價暴跌近18%。

高田今天再度跌停，終場收在467日圓，連續第6天收黑。高田市值一週來已蒸發一半以上。（譯者：中央社劉文瑜）1060123

(中央社)