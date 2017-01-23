毆打江蕙胞弟 男子遭起訴

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歌手「二姐」江蕙弟弟日前在住處遭陳姓男子持鐵器打傷，當天江蕙也被歹徒挾持。台灣士林地方法院檢察署今天依涉犯傷害罪等罪，對陳姓男子提起公訴。

江蕙弟弟去年12月18日在位於新北巿淡水「楓丹白露」社區住處遭歹徒持鐵器打傷，警方去年12月21日凌晨於台北市逮捕陳姓男子。1060123

(中央社)