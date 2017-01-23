涉收回扣、詐領健保費 骨科名醫王芳英遭訴

中部骨科名醫王芳英，任職國軍台中總醫院期間，與醫療器材廠商勾結，遊說患者向廠商自費買墊片，但價格卻比醫院所賣還貴1至2萬元不等，合計向患者詐騙1147萬元，向廠商收回扣2至3千萬元，又詐領健保給付2333萬餘元，並在手術前調換墊片的包裝與條碼，矇騙醫院行政人員與護士。台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書、背信等罪嫌起訴王芳英。

起訴書指出，王芳英從1994年起至2015年底，歷任國軍台中總醫院骨科醫師、骨科主任醫師，2015年底轉任李綜合醫院大甲院區擔任副院長，他在國軍台中總醫院任職期間，為患者進行全膝關節置換術（簡稱TKR）。

因健保署公告兩種墊片，「美西人工膝關節-全人工膝關節組」是健保給付品項；「美西高分子聚乙烯關節人工膝關節墊片」則為自費材墊片，國軍台中總醫院禁止病患自購墊片。

王芳英涉嫌與銷售自費材墊片的威泰醫療器材公司負責人張巨成、業務員王振峰、詹益權與羅元暉長期配合，由王芳英先推薦患者採用自費材墊片，手術完成之後，由羅元暉私下向患者收錢並給王芳英回扣。

王芳英捏造病患使用健保給付的健保材墊片，手術後收取國軍台中總醫院給他的健保材給付費用，及羅元暉向病患收自費材墊片費用後，再給王芳英回扣，金額共約2000萬至3000萬元。

檢方統計，王芳英從2012年初至2015年10月，向169名患者（其中48名患者提出告訴）謊稱，台中國軍總醫院賣的自費材墊片比較貴，要向威泰公司買比較便宜，但實際上威泰賣的價格為6萬元不等，比台中國軍總醫院所賣還貴1萬5000元至2萬1000元，向患者詐騙1147萬餘元。

王芳英再指示不知情的醫院行政人員，在醫療記錄上偽造患者使用的是健保材墊片，由羅元暉把自費材墊片包裝及條碼，更換成健保材墊片包裝與條碼，總計偽造434人次的醫療紀錄，詐取「醫令點數」2333萬5398元。

台中地檢署偵結，依偽造文書、背信、加重詐欺等罪嫌起訴王芳英等人；並聲請沒收王芳英等人不法所得，包括詐騙患者的1147萬元、詐領健保2333萬餘元。

(中時)