台北燈節移師西區 北門光雕投影模擬搶先看
台北市政府力推西區軸線翻轉，2017台北燈節也移師西區舉辦，去年北市府拆除忠孝橋引道、重現北門，北門這次也擔負燈節的「門戶」，由藝術家陳怡潔設計北門與中山堂兩座歷史建築光雕。
陳怡潔表示，這次將針對北門建築的造型，進行東、西、南三面的投影設計，營造出立體感，主題是《西街派對》，以北門為中心點，探索附近的重要商街，包括重慶南路書街、博愛路相機街、延平南路上的郵幣店，以及西門町的美食、唱片行等元素，一路到西門町的「潮文化」，希望帶領參觀者，從北門到西門町，把整個不同年代西城的食、衣、住、行、育、樂文化串聯起來。
不只有北門而已，西區另一個指標性建築中山堂，也是這次光雕設計的另一個標的物。陳怡潔表示，中山堂一直以來都是一個表演場所，它的空間一直很有層次感，這個被命名為《西城大戲院》的作品，會回到它本身的歷史，在不同年代所扮演的展演形式，整個作品會不斷的變形，甚至加入了在地廟宇的元素。
中山堂自1932年興建作為都市舉辦集會活動的公共建築，1945年後成為臺灣重要的政治外交場所，而今中山堂變成重要的藝文表演殿堂。《西城大戲院》將利用多層次的空間元素，以蒙太奇的拼貼手法，把舞蹈元素融進3D建築光雕，以超現實的舞蹈肢體影像穿梭記錄著臺灣歷史、藝術、文化的電影片段中，用光、舞蹈及空間等元素，將中山堂幻化為一個由內向外翻轉的大型野臺戲院。
2017台北燈節將在2月4日登場，主題「Westside Story, Taipei Glory」，共為期9天的活動，訴說更多屬於台北西區的光榮歷史和故事。更多精彩的節目內容、賞燈資訊，請上2017台北燈節活動官網(http://2017.lanternfestival.taipei)查詢。
(中時)
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