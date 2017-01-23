陸媒看衰 福原愛恐無緣東京奧運
日本桌球名將福原愛將與台灣桌球好手江宏傑在下個月初在日本舉行婚禮，沉浸在幸福中的小倆口，話題不斷，根據日本桌球協會公布的世錦賽參賽名單，已確認沒有福原愛入列，這也是她2003年後首度缺席世錦賽，中國大陸媒體甚至推測，福原愛儘管尚未宣布退役，但她已無緣東京奧運。
2017年桌球世錦賽將於5月底在德國杜塞道夫登場，日本桌協搶先宣布參賽名單，女子組將以石川佳純領銜，搭配新科世界盃女單冠軍平野美宇，以及里約奧運國手伊藤美誠，權力爭奪佳績，強勁實力讓中國大陸不敢輕忽。
自2003年起就一路率領日本隊參加世錦賽的福原愛，與江宏傑成婚後，就一直「以夫為貴」，陪著江宏傑在歐洲訓練比賽，沒有進行系統訓練。中國大陸球迷對福原愛有特殊感情，也特別關心她的桌球生涯，陸媒認為，福原愛本屆缺席世錦賽，也幾乎宣告她將無緣東京奧運。
不僅是福原愛中斷訓練，更是日本後起之秀將嚴重威脅她的地位，包括平野美宇與伊藤美誠都只有16歲，3年後甚至不滿20歲，以她們目前展露出的天才架式，一路到東京奧運實力將更為精進，陸媒認為，福原愛要爭取國手資格並不容易，才大膽預言福原愛將無緣母國舉辦的東京奧運。
(中時電子報)
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