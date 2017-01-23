以解放軍海軍為師的孟加拉海軍

在武漢造船廠下水的其中一艘杜爾喬伊級巡邏艇。（網路照片）

根據《戰略之頁》報導，孟加拉海軍下水了兩艘杜爾喬伊級（Durjoys）巡邏艇。此款巡邏艇，以解放軍海軍現役056型巡邏艇為藍本，經由大陸授權生產。首批兩艘杜爾喬伊級在大陸建造，並且於2013年進入孟加拉海軍服役。

據悉中共計劃建造總計40艘的056型巡邏艇，用於執行近海作戰任務。除了中共與孟加拉灣外，奈及利亞海軍也進口了兩艘056型巡邏艇。不過孟加拉海軍的杜爾喬伊型巡邏艇排水量僅為650噸，比排水量達1,500噸的056型巡邏艇還要小上許多。

杜爾喬伊級巡邏艇裝備四枚C-704反艦飛彈，兩座30mm方陣快砲與一座76mm艦砲。其最快速度可達時速50公里，並可在海上獨自作戰15天。值得注意的是，孟加拉海軍版本的056型巡邏艇缺乏防空與反潛能力。根據2011年簽署的協議，兩艘杜爾喬伊級巡邏艇由大陸複雜製造，其餘五艘在孟加拉生產。

接收杜爾喬伊級巡邏艇的孟加拉海軍，將在訓練、交戰準則、武器運用與後勤體系方面走上以解放軍海軍為師的道路。同時，中共也將以此提升對孟加拉海軍的影響力，並將海上兵力投入到南亞地區。此一趨勢，勢必將對印度、巴基斯坦、馬來西亞、印尼與澳洲等鄰國帶來不同程度的影響。

(中時電子報)