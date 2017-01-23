鄧超說溜嘴？ 爆趙麗穎有男友
由鄧超、趙麗穎、彭于晏主演的電影《乘風破浪》，將於大年初一上映，日前片中演員出席記者會，趙麗穎談到可能會自己溜進電影院看，鄧超隨即脫口說：「帶妳男朋友去看」，這句玩笑話震驚現場，面對質問「男友」身分，趙麗穎趕緊否認「沒有」。
趙麗穎被問到過年會帶誰進戲院看電影，她認真思考人選，同時也表示有可能會自己獨自去看，鄧超隨即脫口：「帶妳男朋友去看」，雖然事後補充「2017找個男朋友」，不過此話一出，女神的感情狀態立刻引發熱議。
由於鄧超、趙麗穎在片中飾演母子，鄧超隨即緩頰，表示「媽媽」趙麗穎可以帶著「兒子」一起去看，引發全場大笑。
(中時電子報)
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