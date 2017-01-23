年前送禮拉鋸戰開打 伴手禮搶跟風!
農曆新年本週登場，還在猶豫年節走春該準備什麼禮品嗎?各家業者紛紛趕在年前推出春節禮盒，搶攻新年商機。
香港老字號品牌「美心月餅」推出「美心精緻精選雞蛋卷」禮盒，內含原味、椰香、巧克力與綠茶4種口味蛋卷，一次多重滿足;巧克力口味以法國Cacao Barry純可可粉製作，入口甜而不膩、風味濃郁，巧克力愛好者不可錯過，另一口味綠茶蛋卷以日本宇治抹茶粉為基底、苦中帶甜，成熟大人味道。美心月餅強調無添加防腐劑與人造奶油，商品品質有保證。
過年天天大魚大肉，不妨品茶解膩，連鎖品牌「唐寧茶」推「藝遊味境鉑金禮盒 崔惠宇」，由夏戀花果綠茶、薄荷圓舞曲茶、晨光草原甘菊花茶、琥珀焦糖博士茶、大吉嶺莊園雙芬茶與胭脂莓果茶6選4，採隨機出貨;其中「南非博士茶」俗稱南非國寶茶，採自然日曬加入炙燒焦糖增添風味，不含咖啡因適合所有消費者飲用，喜愛花草茶系列消費者不可錯過「晨光草原甘菊花茶」，甘菊氣味芳香，可凝神放鬆心情。禮盒外觀以紫紅色為主色調，如山水潑墨線條帶出抽象美感，無疆界創作，溫暖舒服。
「一之鄉」與LINE FRIENDS合作，推出「LINE FRIENDS大富翁禮盒」，外盒以骰子為發想設計，印有經典人物熊大、兔兔、莎莉及饅頭人4款包裝，可愛造型十分受女性消費者喜愛;禮盒內含奶油、蘋果、檸檬與起士口味格莉朵餅乾，送禮自用兩相宜。
「美威鮭魚」新春送禮不缺席，「鮭魚干貝XO醬禮盒」以新鮮鮭魚製作香辣XO醬，產地直送鮮嫩鮭魚搭配新鮮干貝製作，加入朝天椒與蒜末翻炒，香而不膩口感，作為沾附配料滋味絕佳。
(中時)
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