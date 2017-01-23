中職繪本搶手 預售創佳績

中職繪本深受球迷喜愛。(張國欽攝)

中華職棒首度推出棒球繪本《會是支全壘打嗎？》，日前開放預購，短短4天之內100本已銷售一空，還加碼延長推出第二波預購，同樣寫下佳績。今（23）日於職棒商城正式上架，定價280元，商城優惠價75折210元。除了職棒商城之外，各大實體、網路書店也將在農曆年前陸續推出。

《會是支全壘打嗎？》繪本故事以小學為背景，敘述一個內心喜愛棒球卻因為挫折而排斥，在學校體育課打樂樂棒球時寧可在一旁滑手機、玩手機遊戲的小學生「汪達」，某天在路上遇見遊戲主角「球仔」，進而從棒球比賽中獲得勇氣的故事，與時下環境相仿又帶點奇幻。除了38頁全彩繪本故事外，還有8頁棒球知識補充，希望藉由淺顯易懂的圖文引起小朋友對棒球的興趣，進而讓棒球更加深入大家的生活。

為這本繪本繪製插圖的是去年才剛從實踐大學媒體傳達設計系畢業的新銳插畫家「咚東」，擅長兒童插畫的他喜歡觀察身邊人事物，在作品中融入細膩情感，畫風充滿童趣與豐富色彩。

中華職棒成立第28年首度推出棒球繪本，與城邦集團布克文化合作出版《會是支全壘打嗎？》，期待接觸棒球的族群更廣、年齡層更低，讓台灣的父母親有屬於台灣的原創棒球故事可以講給小朋友聽。這本繪本也獲得廠商青睞，台灣順豐認購500本並愛心配送至偏鄉小學，網石棒辣椒同樣認購500本送愛到基層，與中華職棒聯盟共同協力將棒球運動推廣到全台各個角落。

(中時電子報)