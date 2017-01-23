物流倉管主任偷鎳錠 轉手千萬逃大陸

物流公司今年1月16、18日準備將鎳錠移倉時，卻驚見堆積如山、裝有鎳錠的太空包袋少了一邊，會同港務公司清點後，發現短少28袋。(劉宥廷翻攝)

警表示，如小石頭般大小不一的鎳錠，每顆約80公克，每袋太空包2000公斤市價100萬元。(劉宥廷翻攝)

高雄港警將物流公司遭竊的鎳錠，全數找回來。(劉宥廷翻攝)

1家國際物流公司存放在高雄港63號碼頭高雄物流倉庫的2958袋鎳錠，16、18日移倉時發現短少28袋，市價2800萬元；沒想到，竟是該公司44歲蔡姓主任離職前監守自盜，高雄港警追查逮獲47歲吳姓、43歲黃姓及35歲鄭姓共犯，除依法送辦外，也全力追緝潛逃大陸的主嫌蔡男。

高雄港1家1年半前剛成立的國際物流公司，去年2月起承租台灣港務國際物流公司位在63號碼頭的物流倉庫，並陸續存放每袋約2000公斤鎳錠共計2958袋；不過，物流公司今年1月16、18日準備將鎳錠移倉時，卻驚見堆積如山、裝有鎳錠的太空包袋少了一邊，會同港務公司清點後，發現短少28袋。

高雄港務警察總隊獲報追查，調閱監視影像分析比對及過濾清查，鎖定竊賊就是該物流公司1月16日離職的員工蔡男；警指出，蔡男在高雄港多家物流公司任職過，相當熟悉港口作業，疑缺錢花用，利用擔任該公司鎳錠倉庫管理主任之便，夥同拖運公司吳男找不知情司機將鎳錠搬入貨櫃，再偽造船公司封條，運送出高雄港管制區。

不過警調查，蔡男無不良嗜好且個性孤僻，工作上曾和長官有過嫌隙，不排除是意氣用事而偷竊；警指出，廠商進口鎳錠主要用在錢幣及含銅成分的特殊螺絲鑄造，甚至更高性能合金、耐高溫、耐蝕等用途上，早期是作為不鏽鋼生產的原料，國際價格波動不斷。

警表示，如小石頭般大小不一的鎳錠，每顆約80公克，每袋太空包市價100萬元裝有約2萬5000顆，蔡男則以每公斤260元銷售給環保資源回收的黃男，黃男再以每公斤多10元價格，賣給環保科技公司的鄭男；警方22日循線到高市阿蓮區、大寮區及台南市新市區等3處，緝獲同案共犯吳男等3人，起獲遭竊的鎳錠共5萬6130公斤。

警訊後依業務侵占、加重竊盜及贓物等罪將人送辦，至於蔡男則在警21日申請境管前已搭機前往香港，潛逃大陸，而身上也帶著轉手的千萬贓款，警正積極展開緝拿。

(中時)