女毒販被逮　牽著養育的3歲女童進警局

邱姓女毒販遭查獲逮捕，所養育的3歲女童無人可托顧，只好牽著女童進警局，畫面令人唏噓。（陳淑芬翻攝）

綽號「奶瓶」的邱姓女毒販，去年底因販毒案遭查獲，交保後竟再重操舊業。台中市刑大偵二隊日前循線查獲她及數名藥腳，依法送辦。邱女受友人之託養育1名3歲女童，一時無人托顧，警方只好充當保母將女童一併帶進警局，緊急聯繫親人帶回照顧。

警方調查，35歲邱女因受友人之託養育1名女幼嬰至今3年，友人都稱她綽號為「奶瓶」。邱女去年底因販毒遭警方查獲，交保後竟仍繼續販毒，市警局「緝毒專責隊」日前循線追查，在邱女位於西屯區住處逮捕邱女及多名藥腳，並查獲海洛因及安非他命等證物。

警方查緝過程中，3歲女童一路緊挨著邱女身邊，因一時找不到人托顧，警方只好將女童一併帶回警局，眼看著邱女落寞地牽著女童進警局，連員警都感嘆「真是最壞的示範」，還得幫忙充當保母安撫、照顧，經緊急聯繫到女童生母，帶回照顧。

邱女當晚被送到拘留所，隔天凌晨就毒癮發作，警方緊急將她送醫，經治療無虞後，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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(中時)