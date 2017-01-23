黨產會解凍1.5億元 供國民黨發年終

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，委員會今天決議解凍國民黨黨產新台幣1.5億元，用於支付國民黨黨工1月薪資、年終獎金與考績獎金等。

黨產會下午召開記者會，顧立雄表示，目前國民黨黨工去年12月以前的薪資皆已結清，今天上午委員會同意解凍黨產1.5億餘元，用以支付今年黨工1月薪資、去年年終獎金與104年7月到105年6月的考績獎金，以及國民黨去年9月與10月借款付薪的還款金額。

顧立雄說，這1.5億元可動用一張台支本票5200萬元，其餘則以永豐銀行帳戶支應，扣除這1.5億元後，國民黨帳戶餘額與支票將剩6.9億元，其中包括張榮發基金會尾款1億元與7張台支本票。

他說，國民黨1月底將解僱所有黨工，若這6.9億元不足以支付全面結清人資所需要的資遣費與退休金，需要動用國民黨名下的不動產，黨產會可進行協商，討論是否可以處分不動產，專款專用於員工資遣費和退休金。台北市勞動局的第二次國民黨強制勞資協商，黨產會也會派員出席。

不過顧立雄也說，若是國民黨想處分中投或欣裕台的資產，他「明白表示不可能，中投跟欣裕台部分就不要想」。現在國民黨各級縣市黨部幾乎都在國民黨名下，若國民黨有考慮處分後專款專用支應黨工資遣費與退休金，黨產會願意協商。

顧立雄表示，1月31日國民黨結清人資後，2月1日起回聘的黨工，將無法再用以前的黨產付薪，只能用政治獻金、政黨補助款與黨費等合法來源付薪。這象徵國民黨長期使用非合法來源黨產的時代結束，是落實轉型正義、政黨公平競爭的重要時刻。1060123

(中央社)