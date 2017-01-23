辜成允逝世 行政院哀悼不捨

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台泥集團董事長辜成允今晨辭世。行政院發言人徐國勇表示，對辜成允辭世感到難過與不捨，辜成允領導企業有方，產業界痛失人才，行政院表示哀悼，也盼家屬節哀珍重。

辜成允21日晚間9時許不慎在台北市晶華酒店樓梯摔傷，送醫急救，今晨不治，享壽63歲。1060123

(中央社)