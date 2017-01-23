台生談在陸創業：成功者少風險高
海峽交流基金會上午舉辦2017台生春節座談聯誼會。與會台生受訪時表示，雖然大陸政策鼓勵青年創業，但風險高，成功案例少，因此選擇在陸創業的台生也較少。
就讀北京大學國際關係博士班的台灣學生許晉銘表示，大陸青創政策缺乏匯集通路的功能，創業者必須仰賴自己的力量尋找通路，風險也較高，即便是大陸人能創業成功的也是少數，大多數的人都在咬牙苦撐。
他提到，大陸政府「大眾創業、萬眾創新」的口號，也因而被民間戲稱為「大眾創業，萬眾自殺」。在這種情況下，選擇在陸創業的台灣青年並不多。
在大陸投入網路創業2年的北京清華大學經濟管理學院博士班台灣學生酆尚寬則表示，台生在陸創業成功微乎其微，能有1%已經很好了，只能說「還有些人活著」。
酆尚寬認為，大陸各種青創補貼政策基本只適用於沒有創業想法，或創業想法剛成形準備投入創業時；真正開始投入創業後，拓展業務才是營收關鍵，根本無暇顧及這些補貼。
他提到，大陸許多兩岸孵化器（育成中心）服務的創業類型較趨近政策重點關注項目，反而缺乏市場性，因此較難吸引資金與幫助創業者開展業務的功能。
此外，酆尚寬認為，這些孵化器所提供的免費法律諮詢、公司註冊服務只是創業過程的1%，創業者如果連這些都無法自己搞清楚，「那不用想創業了！因為這後面的坎（困難）太多，你絕對邁不過的。」
而針對近年台生赴陸求學情況，許晉銘表示，雖然報考人數近年有提升，且大陸政策上仍支持台灣青年赴陸求學。但大陸對台政治風向開始縮緊，因此可能影響台生錄取名額，入學人數未來可能逐漸減少。
他也提到，台灣學生透過大陸對台青年政策可以較容易進入好學校，但台灣學生過去所接受的知識教育、價值觀與大陸教育體系不同，必須重新融入，容易產生障礙與一定程度的學習落差。1060123
(中央社)
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