小威少女心噴發 遇見未婚夫如童話浪漫

美國網球天后小威廉絲鮮少談論私生活，但她今天很樂意透露，邂逅她未婚夫、社群網站Reddit共同創辦人瓦尼安的過程，就像「童話故事」一樣。

法新社報導，33歲的瓦尼安（Alexis Ohanian）在義大利首都羅馬向小威（Serena Williams）求婚後，小威去年12月在Reddit個人頁面寫詩，向外界宣布兩人即將結為連理。

35歲的小威2015年在羅馬1間餐廳碰巧遇見瓦尼安後，兩人開始交往。

小威說：「真的是碰巧，我當時正要坐下，而他恰好坐在我旁邊。」她也說，沒有人介紹他們認識。

「那不會再發生了，沒錯吧？在我心中，我住在1部電影、1個童話故事裡，所以我猜，這些事最終註定會發生的。」

去年12月，這對愛侶回到兩人相遇的那間餐廳及同一張餐桌，瓦尼安向小威求婚。詢及婚禮是否將在義大利舉行，小威沒有明確回應，只說：「我不知道，不過我滿喜歡義大利的。」（譯者：中央社周莉芳）1060123

(中央社)