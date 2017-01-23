北上深最熱門 陸高鐵迎來返鄉高峰期

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1月23日，旅客在北京南站搭車返鄉，春節將近，人潮愈加擁擠，該站的日均發送旅客量超過14萬人次。(圖/新華社)

1月23日，旅客在北京南站搭車返鄉，春節將近，人潮愈加擁擠，該站的日均發送旅客量超過14萬人次。(圖/新華社)

1月22日，在貴陽打工的一對夫婦，第一次帶孩子回老家團圓，他們在車站前準備搭車。(圖/新華社)

春節臨近，大陸春運進入第11天，從數據來看，過去一周的遷徙狀況，大致與去年同期持平，北京、上海、深圳成為最熱門的遷出城市。工人返鄉的最熱門路線則是北京-河南、黑龍江，上海-河南、安徽，深圳-重慶。

下一波返鄉高峰，預計將在24-26日，各公司行號陸續放假，都會白領將加入返鄉人潮，將使得高鐵壓力更加提高。

《新華社》報導，今年全中國旅客運送量將達到29.78億人次，相當於整個歐洲人口搬家4次，再創歷史新高。

(中時電子報)

1月18日，在廣東創業的創客們，搭乘深圳北至武漢g1010等高鐵列車，北上湖南湖北，返鄉過年。(圖/中新社)

1月18日，返鄉旅客在深圳北站等候上車。(圖/中新社)

1月17日，一名工人帶著行李走進廣西南寧車站候車。今年春運期間，南寧鐵路局預計發送旅客1180萬人，最高峰日客流約39萬人。(圖/中新社)