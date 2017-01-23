家扶漢典基金會 寒冬送暖關照老少
雲林家扶中心莪馨會沿海地區送暖，為方便受扶老人烹調，莪馨媽媽特地準備已料理好的年菜與暖被，暖胃、暖身又暖心。漢典教育基金會則送草嶺國小每位學童五星級專屬的進口有機窯烤麵包，宣達台灣也種得出無毒小麥。
暖被、油雞、小火鍋、餅乾、糖果與香菇金針木耳等乾料，為口湖、四湖及水林受扶戶年節加菜，義工柯雪紅自掏腰包，大手筆加碼送每戶禮券各500元，扶幼委員吳裕田則贊助每戶兩罐雞肉鬆。
隔代教養的「宛佩」共有3姊弟，爺奶已經70多歲，為了撫養3姊弟還得下田耕作，做得背都駝了。雙老見義工送愛，撫著被子說，「有新的棉被我們祖孫就不用再搶棉被了。」
漢典基金會特別引進五星級飯店所使用的澳洲有機窯烤麵包，讓古坑草嶺每位孩子帶回一大包和家人分享，有人迫不及待吃了起來。
該基金會執行長蘇俊豪指出，台灣的麵包發展已很成熟，但有許多業者並沒有特別注意食材來源，這次分享澳洲有機健康麵包，藉此推廣台灣的好山好水一樣能種出高品質的小麥，更能做出優質有機無毒的麵包，希望小朋友從小扎根奠定接觸好食材的基礎。
(中時)
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