二林工商科學服務團犧牲寒假 帶偏鄉孩子探索科學

二林工商哇哈哈科學服務團學生帶著興華、育德國小的小朋友探索科學。鐘武達攝。

二林工商哇哈哈科學服務團指導小學小朋友探索科學的樂趣，就連興華國小校長莊世雄也跟著玩得起勁。鐘武達攝。

彰化縣國立二林工商「哇哈哈科學服務團」犧牲寒假3天假期，今日起至25日指導在地興華、育德國小的孩子透過遊戲探索科學，小朋友說這是最有趣的「寒假作業」，服務團員則說，要教會小朋友就要先充實自己，這個寒假過得有意義。

這次科學育樂營活動，是由宏碁電腦智榮基金會贊助，主要是提供偏鄉的孩子擁有更多的學習機會，服務團成員來自二林工商電機科與綜合科，課程內容有風力發電，水力發電，科學機關王，機器人與智能積木。

「風怎麼會有電？」、「球怎麼不會掉下來 ？」3天的科學營，哇哈哈科學服務團的30名學生帶著70名小1至小6的小朋友認識科學原理，激發創造力，每個小朋友都像好奇寶寶，問題特別多，還好「大哥哥、大姐姐有練過」，馬上就能解開小朋友的疑惑。

興華國小校長莊世雄說，二林鎮位在資源缺乏的偏鄉，孩子的學習往往受到侷限，透過這樣的科學育樂營，則可以為孩子創造更大的空間。

服務團的盧冠志，就讀電機科1年級，他說，為了帶領小朋友學習，自己除了必須事前做好課程準備充實專業知識，更要學會表達能力，參加這樣的營隊很值得。

(中時)