花果年貨促銷 宜蘭市登場

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集結宜蘭縣主要農會等單位的花果年貨促銷活動，23日起到除夕於宜蘭市泰山路登場，現場共約40個攤位，展售員山桶柑等產品，供消費者方便採購年貨。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年1月23日

集結宜蘭縣主要農會等單位的花果年貨促銷活動，今天起到除夕於宜蘭市泰山路登場，現場共約40個攤位，展售員山桶柑等產品，供消費者方便採購年貨。

宜蘭縣員山鄉農會說，宜蘭市泰山路花果年貨促銷活動自民國81年起開賣至今，已連續辦理26年，並配合縣內宜蘭嚴選、政府推行的相關生產履歷、吉園圃等各項政策，供應優質多樣的應節蔬果花卉，讓消費者選購。

員山鄉農會說，今年花果年貨促銷活動從今天起到農曆除夕一連5天登場，營業時間每天上午9時至晚上9時（除夕當天至中午12時止），共計40個攤位，展售產品包含員山鄉生產的優質桶柑、茂谷柑。依品質分級，每箱10斤裝約新台幣400元到800元不等。

此外，現場也有各鄉鎮盛產的黃金柑、雪梨、茶葉、鳳梨加工農產品等應節果品及禮盒，供消費者採購，滿足民眾年節採購需求。1060123

(中央社)