義雪崩生還者逃過一劫 靠吃雪維生
義大利強震引發雪崩將瑞格皮亞諾飯店（Hotel Rigopiano）掩埋，生還者今天回想他們受困時的情景。他們靠吃雪來保持水分，在一片漆黑中蜷縮在一起唱歌來振作精神。
法新社報導，在此同時，搜救人員表示，他們希望在事發地點最後偵測到生命跡象的48個多小時後，還能找到其他23名仍下落不明的人。
雪崩在當地時間18日下午5時左右侵襲這家飯店，警方估計力道相當於4000輛載滿貨物的聯結車，以每小時100公里的速度衝下斜坡。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，目前有5名成人和4名小孩獲救，他們在與搜救人員聯繫上之前受困40個小時。
叫做加拉西（Georgia Galassi）的學生在雪崩發生時，與25歲的未婚夫佛蒂（Vincenzo Forti）坐在飯店大廳沙發上。
22歲的她說：「一片漆黑。外頭一點聲音也沒有，只有我們自己聲音的回音。」
加拉西說他們沒有東西可以吃。「什麼也沒有。我們唯一可以吃的東西只有冰。我們吃了非常多冰，冰讓我們存活下來。」
加拉西說：「我不知道時間過了多久，到現在也沒弄清楚。但我想應該持續了兩天，可能還更久。」她總共受困58個小時。
20日早上11時，她先聽到機械的聲音，然後又傳來人的聲音。她回答說：「我叫喬姬雅（加拉西），我還活著。」
她說：「這是我有生以來，說過最美妙的字句。」（譯者：中央社陳昱婷）1060123
(中央社)
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