新聞深喉嚨》只節流不開源 年金改革恐鑽牛角尖？

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年金改革國是會議在抗爭聲中落幕，預計3月將在立法院內攻防。即便這場年金國是會議早已被預期是「盍各言爾志」兼「摸頭大拜拜」，但還是有些發言值得深思。首先是目前方案打算以每年調升0.5%的速度，將勞保費率調高到最高18%。對此，工總常務理事何語指出，勞保費率若逐年提高0.5%，10年間雇主負擔保費增加逾5500億元，平均一年增加501億元。多數中小企業將「全部禁止調高薪水」，只剩大企業可負擔。石油化學工業同業公會何麗君則發言表示，工商業界支持年金改革，但每年調升0.5%，企業吃不消，建議政府勞保費率調升改為每年調0.3%，直至調升到15%，雇主對勞保保費負擔比照健保，由現行的70%改成60%，政府負擔從10%提高至20%。不管什麼改革方案，資方永遠都口口聲聲「無法負擔」，但《新聞深喉嚨》從勞工的角度思考，如果真的因此「薪資凍漲」，勞保費率又調高，勞工的日子難道不會更難過？這年金改革方案，會不會「愛之適足以害之」，淪為「一例一休」的翻版？立即釀成經濟風暴？

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資方不滿，勞工不安，儘管政府一再宣稱這次改革可以保25年的財務穩定，22日的國是會議中，青年代表也頻頻開砲，北部大專院校學生自治聯合協會代表褚映汝表示，現在的改革方案對年輕人不利，希望政府可以明確告訴年輕人，應該繳多少可以領多少。而公務革新力量聯盟發言人林于凱則說，現在的改革方案「太保守」，等他到了45歲恐怕也領不到，「18%應該在3年內就退場」！確實，目前的改革方案一般認為無法「解決危機」，只是「延遲問題」，目前35歲以下的人口，都暴露在可能繳了大半輩子，卻領不到一毛年金的風險之中。在可見的將來，國家恐怕每10年，甚至不到10年，就要因為年金改革撕裂一次嗎？

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如今千夫所指的公教人員，在年金國是會議中也有滿腹委屈要吐。有公教代表質疑基金投資報酬率低才是年金財務虧損主因，政府卻不必承擔風險，建議委外管理。結果遭到民進黨團代表當場反對。民進黨立委蔡易餘說，過去基金管理績效，除了2008年呈-25%外，10年來平均績效達1.68%，平均起來還是不錯的。若委外找頂尖專業經理人，民眾能否容忍來自民間的高薪管理者，若有舞弊情事怎麼處理？一旦投資失當錯誤，發生虧損該如何面對？高雄市公務人員協會理事長吳美鳳則反駁，有人說基金管理委外恐會「內神通外鬼」，但基金操作已有一半以上都委外，為何績效仍不彰？就是因為政治力介入及不合理的投資限制。若不設法解套，「請投資大神來都沒用」。話說政府拿公務人員退撫基金來「護盤」，確實是行之多年的歷史共業，藍綠都有份，是否也該一併還個公道？至於說到「政治力介入」，在太陽花學運時期，製作服貿「懶人包」成了運動大推手，奪權大功臣的台大政治經濟系教授鄭秀玲，去年已經被「時代力量」推薦成了國安基金管理委員，這叫公務員怎麼嚥下這口氣？

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20日有則沒有太多人關注的訊息，就是因應國內即將面臨缺電危機，政府宣示要發展綠色電能來解決隱憂，所以富邦人壽公告，將投資３億元成立合資公司，投資太陽能電站為主的商機！這乍看之下只是一則商業訊息，但若深究，怎能不令人憤恨！還記得過去幾年聲名大噪的「媽媽監督核電廠聯盟」嗎？富邦「董娘」陳藹玲打著「監督」之名，行「反核四」之實；說是「中立」，但卻成了民進黨奪權的好幫手，而最終也促成了核四封存。去年爆發核災食品進口爭議時，就有許多不滿的國人四處「協尋」「質疑」這個組織，怎麼不關心因核災而引起的食安問題，結果這群媽媽們至始至終沒有站出來！「董娘」反核，搞到台灣缺電，富邦接著大舉投資綠電，要發「缺電財」？台灣人真的能容忍被財團與政治掛勾，惡搞至此嗎？

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(中時電子報)