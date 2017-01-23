金門鄉親回家過年，縣府5機場服務

金門縣府協助鄉親回家過年，將在松山機場開辦「聯合補位單一窗口」作業。（中時資料照片 李金生攝）

金門縣政府為協助回家過年的鄉親，1月25至27日將在台北、台中、嘉義、台南及高雄機場設立金門鄉親服務處，另1月25至27日在台北松山機場實施「聯合補位單一窗口」作業，提供鄉親最即時的服務。

縣府指出，此次台北松山機場「聯合補位單一窗口」作業，由縣府工作團隊提前於1月24日下午赴松山機場國際線6號報到櫃檯布置，1月25日早上5點30分起，一連3天協助鄉親辦理補位登記、唱名、核對身分、帶領赴航空公司開票、協助鄉親搭機服務及配合交通部辦理緊急疏運等相關作業。

縣府表示，為符公平原則，候補登記於本聯合補位實施期間均屬有效，亦即若旅客於當日無法補上機位，不必再重新辦理登記。

候補登記地點在台北航空站國際線6號報到櫃檯。相關作業規則如下：1、實施期間台北-金門航線各航空公司現場候補旅客，應至「聯合補位單一窗口櫃檯」依所提供之候補系統依序登記，不另於各航空公司單獨填寫候補順序單。2、各航空公司的聯名信用卡涉有優先補位措施者，在「聯合補位單一窗口作業」期間一律停用。3、旅客每次登記候補人數不得超過6人，在候補系統輸入姓名後（未滿2足歲免填），由電腦產生序號（上含姓名、身分證字號等個資），補位唱號或唱名時，若系統所登載的候補資料與旅客身分證件資料不符者，視為無效。4、為有效疏運旅客，聯合補位期間，依序位唱號或唱名遞補，不得選擇特定航空公司。5、完成候補登記的旅客應記住個人的電腦序號，不要離開現場，凡經唱號或唱名3次未到場或不願搭乘已候補上之班機者（亦即依序候補不得挑選航空公司），均視同放棄補位權利，棄權旅客如欲繼續候補，需重新登記候補。6、候補旅客若有序位連號之老弱婦孺相伴同行，而未能補上同班機者，得以保留補位權利，但人員不得離開現場，由其後候補序號依序遞補。7、每班班機起飛時間前20分鐘進行唱號或唱名作業，在接獲航空公司通報空位數後，依候補登記名單順位唱號或唱名，若航空公司該班次尚有甚多空位時，得提前於前30分鐘（含以上）開始作業。

(中時)