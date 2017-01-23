史上頭遭 長榮空姐南崁拉白布條抗議資方
去年蔡英文總統上任後首次出訪時，適逢華航爆發大規模罷工抗議，爭取勞動權益。今天輪到長榮空姐站出來，空姐們首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求。臉書社團「爆料公社」貼出數張照片，內文提到有員工被資遣、被恐嚇、被懲罰性的全月或半月待命，不小心懷孕太晚告訴公司也要被記過，讓他們決定站出來對抗公司的種種不合理制度。
臉書社團「爆料公社」貼出數張照片，代發文者表示「史上頭一遭！長榮航空公司空姐也站出來對抗公司的種種不合理制度，首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求，爭取權益！（代Po，因為在公司內部抗議，沒有任何媒體知道）」
畫面中空姐們拉白布條舉標語「勞資會議第一步 長榮資方怕什麼」、「公假開會 出來面對」、「出爾反爾 晃點職工」等。
其中一張照片提到最近有員工被資遣、被恐嚇、被懲罰性的全月或半月待命，或不小心懷孕太晚告訴公司也要被記過，讓他們決定站出來。
網友留言「長榮不是不可以組工會嗎？」、「小心被開除了，張家可是心狠手辣的。」、「 一個禮拜，沒地勤沒櫃檯沒駕駛..股票可以跌多少?!」、「空姐一定要挺的！」、「長榮也覺醒了嗎XD」。有人說「 不爽就辭職.....請不要為自己的利益，影響乘客權益」遭網友回罵「乘客權益?!不要搭就好啦。」、「人家抗議而已又沒罷工，不知道是影響哪個旅客了」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。