史上頭遭 長榮空姐南崁拉白布條抗議資方

長榮航空公司空姐也站出來對抗公司的種種不合理制度，首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求，爭取權益！(爆料公社)

長榮航空公司空姐也站出來對抗公司的種種不合理制度，首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求，爭取權益！(爆料公社)

長榮空姐訴說資方的不合理。(爆料公社)

長榮空姐訴說資方的不合理。(爆料公社)

去年蔡英文總統上任後首次出訪時，適逢華航爆發大規模罷工抗議，爭取勞動權益。今天輪到長榮空姐站出來，空姐們首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求。臉書社團「爆料公社」貼出數張照片，內文提到有員工被資遣、被恐嚇、被懲罰性的全月或半月待命，不小心懷孕太晚告訴公司也要被記過，讓他們決定站出來對抗公司的種種不合理制度。

臉書社團「爆料公社」貼出數張照片，代發文者表示「史上頭一遭！長榮航空公司空姐也站出來對抗公司的種種不合理制度，首度在桃園南崁公司拉白布條抗議表達訴求，爭取權益！（代Po，因為在公司內部抗議，沒有任何媒體知道）」

畫面中空姐們拉白布條舉標語「勞資會議第一步 長榮資方怕什麼」、「公假開會 出來面對」、「出爾反爾 晃點職工」等。

其中一張照片提到最近有員工被資遣、被恐嚇、被懲罰性的全月或半月待命，或不小心懷孕太晚告訴公司也要被記過，讓他們決定站出來。

網友留言「長榮不是不可以組工會嗎？」、「小心被開除了，張家可是心狠手辣的。」、「 一個禮拜，沒地勤沒櫃檯沒駕駛..股票可以跌多少?!」、「空姐一定要挺的！」、「長榮也覺醒了嗎XD」。有人說「 不爽就辭職.....請不要為自己的利益，影響乘客權益」遭網友回罵「乘客權益?!不要搭就好啦。」、「人家抗議而已又沒罷工，不知道是影響哪個旅客了」。

(中時電子報)