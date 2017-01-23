退養金所得替代率高 檢協會：請顧及保障終身職

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針對年金改革會議中質疑司法官退養金所得替代率過高，檢察官協會今日表示，年金制度固然需要改革，但對於司法官的年金改革，必須顧及憲政保障終身職的宗旨及司法獨立之用意。

檢協會指出，司法官退休制度源自於憲法第81條保障終身職的規定，但針對年事已高、無法辦案的司法官，進而產生「優遇制度」，且為鼓勵司法官主動退休、加速司法體系新陳代謝，因而有了「退養金」制度。

檢協會認為，年金制度固然需要改革，但對於司法官的年金改革，必須顧及憲政保障終身職的宗旨及司法獨立之用意。

(中時)