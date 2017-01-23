鳥巢內上自然課，凌雲國小樹屋完工

凌雲國小剛完工的樹屋，成為學生最期待的自然生態教室。（林和生攝）

籌畫、搭建一學期，屏東市凌雲國小內的樹屋終於趕在學期結束前正式完工，以自然工法興建的主體，仿造鳥巢外型，校方未來將融入生態課程，替學生安排一堂不同其他學校的自然教育。

校長高珠鈴指出，樹屋的點子及工程皆來自學校家長，有著設計師背景的他們，原本想在家中自行搭建，幾經聊天的過程中與學校達成共識，先嘗試在校內將夢想實現。

在不影響環境為前提，眾人思考著如何依附環境而生，先是尋找資料、文獻，最後嘗試傳統工法，以竹子拼接，再利用石灰、麻繩與粗糠混漿，一層一層的抹上去，過程中全校學生都一起參與，完工後的建物能耐得住一般規模地震。

搭建過程中，校方透過影像記錄，剪輯成一部微電影，作為樹屋紀念。凌雲國小主任郭儒峰說，學校比鄰高屏溪，擁有豐富鳥類生態，總能看到松鼠、白鷺鷥、樹鵲及紅嘴黑鵯等動物，未來盼結合生態課程，透過走進樹屋，以不同視野近距離觀察鳥類，期待為學生上一堂不一樣的自然課。

(中時)