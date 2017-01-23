嗆聲「賣鮑又如何」 E奶辣模爆藝人曾是酒店妹
25歲辣模T妹(Tiffany Chen，本名張楉扉)皮膚白皙、身材火辣，不但擁有E罩杯美胸，還敢露敢言，因此在網路上快速竄紅，她也常在臉書粉絲團大方分享性感照，昨天甚至貼出影片，疑惑「為什麼宅男喜歡看女生的的胸部很不自然的，一條線的樣子」、「你們為什麼不看自然的胸部？為什麼喜歡看那不科學的呢？」，說著還直接掏出美乳，擠壓示範「真奶」與「硬擠奶」的差異，作風超大膽。
同時，T妹也在個人臉書針對「歧視」一事開炮，寫下：「很多女生以前還不是做酒店的，只是後來轉型做模特兒或藝人。為什麼要鄙視那些女生好逸惡勞之類的？你曾經還不是一樣靠男生賺錢⋯」，認為各行各業有各自的辛苦之處，不該因為自身際遇變好，就去酸靠男生的女生，直言：「至少有男生買單，女生出賣她的鮑鮑又如何⋯」。
T妹這番勁爆發言，獲得許多網友贊同，留言表示：「職業不分貴賤，只有人性才分」、「一堆給爛男人用免錢的還被家暴，去取笑那些等價交換受男人寵的女人！」，但更多人嗅出T妹發言中的八卦氣息，頻問「言下之意是代表說.....??」、「可以舉例酒店轉型做模特兒或藝人的人嗎?」。
(中時電子報)
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