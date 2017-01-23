江角真紀子要退出演藝圈 否認搞不倫
曾演紅日劇「庶務二課」系列中女主角坪井千夏的女星江角真紀子, 今天透過律師傳真給各大媒體表示，將退出演藝圈。
50歲的江角在傳真文中寫道：「明天上市的部分女性週刊雜誌似乎要報導江角有不倫行為，但對方是與投資金歸還有關的協商對象，是為了協商才相見的，完全沒有不倫關係等。對於毫無根據的報導，準備採取法律措施。」
江角表示，確實與丈夫處於分居狀態，這是為了雙方的工作、生活型態所採取的措施，並非基於夫妻關係惡化的理由，也沒打算離婚。
江角說，確實想退出演藝圈，對於30年的演藝活動，她表示內心非常感謝，但是孩子的誕生、成長，她都是一邊工作、一邊走過來，所以現在是暫時停下腳步，為了孩子們，做出選擇、好好專心的時期。對於關照她的人，她由衷感謝。
江角於1995年首次主演電影「幻之光」，之後演出多部日劇、電影。1996年2月與攝影師桐島羅蘭結婚，9月離婚。1998年演出日劇「庶務二課」造成大轟動。同年首次主持綜藝節目「江角真紀子的戀愛科學」。
西元2000年，以歌手身分發行單曲「One Way Drive」。她於2003年再婚，2005年產下長女。2006年主演NHK日劇「街頭律師」，之後又成為綜藝節目主持人、主要來賓。2009年產下長子。 1060123
(中央社)
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