成都國際機場大霧 百餘班機延誤
中新網報導，大陸成都雙流國際機場今天遭遇大霧，約100多個班次起飛延誤，約8000名旅客行程受到影響。
報導指出，這場大霧發生於清晨5時左右，當時成都機場東跑道能見度僅約100公尺，未達起降標準。成都機場依照相關規定關閉東跑道，直到上午9時56分才恢復起降。
截至上午10時，大霧已導致成都機場100多個起飛班次延誤。
報導表示，成都機場今天共安排943個班次，僅執行了119個班次，僅占總量約12.6%，比天氣正常情況下減少了7成，直接影響約8000名旅客。
報導指出，受上午班機延誤影響，後續將會有更多班次被延誤，估計需到下午6時後才能恢復正常，滯留旅客才能疏散運送完畢。
此外，今天部分班次將延遲到24日凌晨0時後起降，成都機場也將實施通宵運作，以紓解旅客人潮。1060123
(中央社)
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