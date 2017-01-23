WBC精典賽中華隊名單出爐 陽岱鋼入列
2017年世界棒球經典賽中華隊28人名單今天出爐，剛加盟日本讀賣巨人隊的旅日好手陽岱鋼也在名單中，但總教練郭泰源表示，陽岱鋼尚未確定參賽，只是先放進名單，以備不時之需。
由於眾多旅外好手無法出賽，今年經典賽幾乎是旅外選手最少的一次，只有旅日的陽岱鋼、郭俊麟、陳冠宇、宋家豪以及旅美克里夫蘭印地安人小聯盟的江少慶和獨立聯盟的羅國華，其他都來自中華職棒，不過Lamigo桃猿隊目前拒絕出賽。
中華職棒以富邦悍將隊的9人入選最多，包括投手倪福德、林晨樺、蔡明晉與黃勝雄；捕手林琨笙，內野手林益全以及外野手高國輝、胡金龍與林哲瑄；中信兄弟有8人入選，包括投手陳鴻文、捕手鄭達鴻、內野手蔣智賢、林智勝、許基宏、王勝偉與外野手張正偉、張志豪。
統一有5人入選，包括投手王鏡銘、潘威倫、陳韻文與內野手林志祥、陳鏞基。1060123
(中央社)
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