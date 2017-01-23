金雞報喜開運紅包 桃機有年味

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新東陽23日在桃機一航廈舉辦「金雞報喜 開運紅包DIY」活動，專業老師教導旅客絹印製作特色紅包袋；另外，亞洲航空也在一航出境大廳一樓櫃檯前發紅包給旅客。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年1月23日

新東陽今天在桃機一航廈舉辦「金雞報喜 開運紅包DIY」活動，專業老師教導旅客絹印創出特色紅包袋；另外，亞洲航空也在一航出境大廳一樓櫃檯前發紅包給旅客。

農曆春節將屆，桃園國際機場充滿年味，經營的一期航廈B1美食廣場、1F出入境門店及3F出境大廳綜合商場規劃了許多雞年春節氛圍佈置，有各式別具童趣的手繪雞、充滿節慶氛圍的大紅燈籠高高掛、金元寶等，還有可愛的大型佈置物可供旅客拍照留影，非常受到大小朋友喜愛。

新東陽為了讓國內外旅客能體驗中華文化與傳統藝術，23日下午舉辦「金雞報喜 開運紅包DIY」特別活動，現場邀請專業老師，教導旅客如何利用絹印創造出各有特色的紅包袋，讓民眾今年送紅包時特別有個人風格。

現場還免費發送限量1000份發財卡片討個新春好預兆，另外也提供各式糖果與茶水，讓來往旅客皆大歡喜，濃濃年味陪喜迎春。

另外，亞洲航空也在第一航廈出境大廳一樓12號櫃檯前發紅包給旅客，旅客們驚喜開心。1060123

(中央社)