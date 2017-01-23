跳躍式進步 大陸第2艘自產航艦裝電磁彈射器

002航艦的某部分結構，一般認為是中段的斜向甲板處，上頭的V型溝槽，推測是安裝電磁彈射器的地方。(圖/網路)

大陸正在全力擴充海軍實力，據悉第2艘自產航空母艦已經在上海建造，這艘被稱為002的航空母艦是否具有彈射器，一直是討論的重點。最近一張航艦中段的照片成了新的線索，網友認為這個V字溝槽顯示002航艦不但裝有彈射器，而且還是電磁式彈射器。

大陸媒體報導，大陸的軍評家金一南透露，大陸第2艘自製航空母艦已經在上海江南造船廠建造了近兩年，而且將採用彈射器起飛技術。這代表遼寧號這種滑跳式航空母艦是個過渡階段，後續將是與美國航艦性能近接近的彈射起飛式，並且將跳過蒸氣彈射器階段，直接進入最進步的電磁彈射器。

大陸科研單位公開的電磁彈射器概念模型，上頭放了一架殲15型的戰機表示這個彈射器將用於航空母艦上。(圖/網路)

在網路公布的照片來看，002航艦正處在分段艦體製造階段，照片中呈現的是艦體中部、斜向甲板接近最末端的部位。這一部分有明顯的V型溝槽，位置恰好是安裝彈射器的合適位置。在美國尼米茲和福特級巨型航艦中，會裝有4具彈射器，兩具位在艦艏，還有兩具放在斜向甲板末端，稱為第3與第4彈射器。

電磁彈射器最大的優點就是裝置空間小、使用次數多，不像蒸氣彈射器，需要較大的空間來安裝，以及極大的耗水量。首先應用電磁彈射器的是美國福特級航艦，而中國大陸也積極發展中，從一些衛星圖片以及未經證實的照片來看，大陸軍方研發單位，已經在進行電磁彈射裝置的地面測試。

前蘇聯未建造完成的「烏里揚斯克號」(Ulyanovsk)，據信保留了滑跳起飛，並有兩台蒸氣彈射器。假如大陸的002型航空母艦也是「滑跳-彈射器並存」的型式，那麼002的配置將很類似烏里揚斯克號。(圖/網路)

一般認為，蒸汽彈射器需要蒸氣導管，因此需要方型的溝槽來安放圓型截面的導管。而電磁彈射器本質是一部直線電動機，提供強大推力的是線圈，所以截面呈現V型，成為判斷彈射器的特徵。

據稱，在2016年下半年，大陸殲15艦載戰鬥機已經在地面電磁彈射模擬裝置進行過起飛試驗了。假如此說法為真，顯示中國大陸的彈射起飛技術已到成熟階段，因此安裝上航空母艦已是遲早之事，也側面證明002號預留V型溝槽的作用。

一但航空母艦具有彈射器，表示可以使用的飛機種類可以更多，特別是預警機、運輸機和加油機。俄國與英國航空母艦都受限於不具彈射起飛的功能，因此預警機都是由直升機來執行，其搜索航程與雷達性能都要比固定翼預警機(例如E-2C鷹眼式)來的差的多。

只是美國福特號上所遇到的研發瓶頸，很可能大陸也將面臨，福特號航艦的電磁彈射器在測試階段時，被批評功率不足、安全使用次數有限與電力供應不穩等問題，這些問題大陸也必須注意，畢竟艦用電磁彈射器與相關技術並無前例可循。

(中時電子報)