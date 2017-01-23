史上第一場！長榮空姐硬起來 抗議資方食言不當面協商

桃園市空服員職業工會長榮分會今抗議資方食言不當面協商。(圖/翻攝自桃園市空服員職業工會臉書)

桃園市空服員職業工會長榮分會，今（22）日集結於該公司內部進行抗議，控訴公司毫無誠信，食言已允諾的面對面協商，並表示若資方持續迴避，不排除提高抗爭強度。

桃園市空服員職業工會今於臉書發聲明，表示今年1月6日，空服員職業工會的代表原本與空服主管針對新制特休爭議、雙向互評與年終獎金發放日期不合理等訴求表達工會意見；會議後雙方原本口頭約定，每月進行一次協商，工會隨後也送上正式公文。

未料，原本談定的2月14日會議，工會代表拿到飛航班表後發現，幹部全部沒有公假，甚至被安排長班，讓其質疑資方失信，故意跳票延宕。

對此，工會成員特於今日集結約50名會員，於長榮公司內部進行抗議，而資方有出面回應，表示仍有法律疑慮需釐清，並將正式回文給工會。工會則呼籲，長榮公司應正視工會的法定地位與協商權利，稱若資方持續不拿出誠信，將進行更高強度的抗爭。

桃園市空服員職業工會聲明全文如下：

空服員職業工會長榮分會反對公司毀諾跳票之舉牌抗議行動聲明

一、緣起：資方親口承諾與工會進行勞資協商，兩個禮拜就跳票

1月6日，空服員職業工會長榮分會理事廖以勤、會員代表段嘉蕙與丁紹明，在八樓會議室與空服主管針對新制特休爭議、雙向互評與年終獎金發放日期不合理等訴求表達工會意見，會議最後，我們提出要求資方安排每個月定期的勞資協商會議，以利雙方勞資互動，建立勞資互信基礎。現場楊協理，馮經理，當下與我們三人共同敲定日期為每月的第二個星期二，這可以視為口頭約定，且馮經理還表示要我們盡快提供勞資會議參與者的名單給她，例如誰需要公假。工會隨即將正式公文影印好，親手轉交給馮經理。

為了確保2月14日會議能順利進行，班表發布之前，1/13空服員工會常務理事李瀅與理事廖以勤，再度前去調派課找課長，確認勞資會議日期，浦課長當下表示，已經收到通知，沒有問題會協助安排。然而直到1月20日班表發布，全部變樣，工會幹部全部沒有公假，甚至被安排長班，如此一來原定的開會勢必得流會，工會滿心期待與公司展開的勞資協商，被資方跳票延宕。

二、拒絕資方跳票無信，長榮航空史上第一場行動現場

現場參與人數約50名會員響應工會活動，在公司一樓拉起布條高呼口號。空服部經理馮美莉與其它主管，在旁未發言。直到工會表示，若未有能作主的主管給承諾，五分鐘後我們就上8樓，馮經理才開始與高層溝通。後來馮經理表示，當初允諾2/14開會是一場誤會，取消會議也是因為誤會，今天工會可以上去聊，但就是聊聊，讓高層認識工會。至於工會質疑為什麼不能承諾於2月正式召開勞資會議，資方表示，有法律疑慮需要釐清。我們不懂的是，有超過八成的2513名長榮空服員加入的空服員職業工會，難道還沒有與資方談判的資格嗎？有什麼法律疑慮需要釐清？

三、工會不排除提高抗爭強度

最後，公司雖口頭承認已認知是和空服員職業工會開會，但僅表達2月15日以正式公文回覆空服員職業工會。工會基於信任公司才選擇於公司一樓陳情，在此呼籲長榮公司停止迴避正視工會的法定地位與協商權利，盡速與工會展開定期勞資協商，並給予協商代表會務公假。若資方持續迴避工會，缺乏誠信，工會不排除提高抗爭強度。

(中時電子報)