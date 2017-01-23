廣東經濟2016年成長7.5%

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中國大陸廣東省官方公布，2016年全省的國內生產毛額（GDP）較2015年成長7.5%；較大陸整體GDP增幅高出0.8個百分點。

羊城晚報今天報導，廣東省統計局在公布的數據中宣稱，去年廣東經濟運行「總體平穩，且穩中向好」，實現廣東經濟「十三五」（2016至2020年）良好開局。

報導表示，經初步核算並經大陸國家統計局核定，去年廣東地區國內生產毛額為人民幣7兆9512億元，年增7.5%。

大陸官方日前公布，大陸2016年整體經濟成長6.7%。1060123

(中央社)