宋仲基向粉絲賀新年 承諾再來台

韓星宋仲基今天為中國信託Line Pay擔任形象大使，一出場就接連用中文對記者會現場民眾問好，還透露昨晚工作後，和工作人員到飯店附近買了珍珠奶茶，今年還有機會再來台灣。

高人氣韓星宋仲基今天為「中國信託Line Pay鼎極無限卡」擔任形象大使，記者會現場也聚集不少粉絲，宋仲基一出場，在場女性民眾幾乎都拿起手機，捕捉男神帥氣的一面。

宋仲基一出場就用中文說，「好久不見，新年快樂」，過去一年他工作忙碌，農曆春節會和家人一起渡過，面對台下熱情的粉絲，他也承諾，「今年應該還有機會再來台灣」。

這次來台，宋仲基說，最可惜是沒吃到芒果冰，不過昨晚工作結束後，他和工作人員在飯店附近買了珍珠奶茶，直呼「很好喝」，希望下次來台灣能去夜市。

主持人黃子佼也教宋仲基一句新年賀詞，「爆竹一聲除舊歲」，宋仲基才聽一次就能完整說出，搏得台下粉絲掌聲。

問到2017年宋仲基的新年願望，還沒等他回應，台下就有民眾大喊，「結婚」，翻譯員轉告後，宋仲基笑笑地用中文回說，「謝謝」，不過他的新年願望還是希望家人平安，新的電影上映後有好成績，未來也想要挑戰當廣播DJ。1060123

(中央社)