毆傷江蕙胞弟 士檢起訴社區前清潔工
歌手「二姐」江蕙的弟弟日前在住處遭曾在社區擔任清潔工的陳姓男子持西瓜刀敲傷頭部，江蕙也被歹徒劃傷手部。士林地檢署今天依涉犯傷害等罪，對陳男提起公訴。
起訴書指出，50多歲的陳男曾在案發社區擔任清潔工；他在去年12月18日晚上，從台北市北投復興崗路旁攔計程車，跟司機表示要前往新北市淡水楓丹白露社區與顧客簽約。
計程車停在江男住處樓下，陳男手持鐵撬、鐵器，搭電梯上樓；陳男向江男佯稱自己是保全，陳進屋後便高喊「搶劫」，同時持西瓜刀敲擊江蕙胞弟的頭部，至其流血受傷。
江蕙及外傭聽到尖叫聲，趕緊前往查看，發現陳男挾持胞弟。陳男見她們2人前來，便持螺絲起子揮舞，還想用西瓜刀架住江蕙的脖子，要求其交出珠寶；拉扯過程中，陳男劃傷江蕙的左右手。
陳男趁隙逃跑，來不及帶走預謀犯案帶來的鐵撬、螺絲起子及一袋衣物。警方獲報後，調閱沿線監視器，將陳男逮捕，全案移送士林地檢署偵辦。
陳男在接受檢方訊問時，矢口否認犯行，也辯稱自己曾在該社區擔任清潔工，「大家都認識我」，不可能會去搶東西等語。
檢方調查相關事證，認為陳男涉犯加重強盜未遂罪、傷害罪與侵入住宅罪嫌，依法提起公訴。1060123
(中央社)
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