顏純左辭職 投入民進黨市長提名選戰

台南市長賴清德（左）23日親自頒獎給副市長顏純左（左），感謝他對台南市的貢獻。（黃文博攝）

已經擔任12年副手職務的台南市副市長顏純左，認為自已有實力扶正了，23日並召開辭職記者會，除了局處首長幾乎全員到齊加油打氣外，市長賴清德也首次公開讚揚他的能力，並9度肯定其輔佐市政的用心與認真打拚，稱讚他是有高度的優秀人才。

台南市政府23日在永華市政中心，舉行台南市副市長顏純左離職記者會，出席的貴賓坐滿了市府禮堂，來為顏純左加油打氣的有總統府國策顧問黃崑虎、前立委王幸男、日前剛取得台灣身分證的甘惠忠神父，台南市政府則由賴清德和秘書長李孟諺，帶領各局處首長參加。

顏純左表示，帶職參選會影響市政推動，所以他選擇辭職，因為他在任時，要負責14個局處，未來參選必定要經常請假，對市政推行不好，所才決定辭職，絕對沒有任何來自其他的壓力，未來將全心衝刺選情。

顏純左強調，台南市有許多重大建設，會在下屆市長任內完工，市政的延續有必要性，他是最有台南市政經驗的人，因此選擇義無反顧參選，要用最後1年多的時間來衝刺選情。

賴清德也稱讚說，他其實不用現在離開，在地力自治史上，他應該是第一位辭職參選首長的副市長，顏要離開，他也曾給以慰留，但誠如顏所說的，「離開並不是真正要離開，而是希望未來有機會大家還可以在一起。」

賴清德表示，邀請顏純左擔任副市長，是他所有人事案最重要的決策，這些年來，他也十分負責，包括南鐵地下化及最近台積電南科廠七奈米計畫的環評通過，也都歸功於顏的全力投入，才得以促成，現在他要離開，雖然很不捨，但「我們應該給予鼓勵，我也要大力地給予祝福。」

(中時)