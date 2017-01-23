川普就任! 準備重啟NAFTA談判

美國新任總統川普積極兌現選前承諾，22日首次在白宮公開亮相的他，重申要重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA），讓在墨西哥生產的汽車業者緊張不已。他說，近日將會晤加拿大總理杜魯道和墨西哥總統培尼亞，開始討論NAFTA。

川普在白宮主持幕僚宣誓就職時說：「我們要開始重啟NAFTA協商，我認為對墨西哥、對美國、對大家都會有好結果。」

他將於1月31日會晤培尼亞，除了磋商NAFTA，雙方還會討論移民、邊境安全等課題。但他尚未敲定與杜魯道的會晤時間，只透露會「盡快」。加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）表示，加拿大不會是美國重新協商NAFTA的焦點，因川普政府的主要憂慮在和墨西哥、中國的貿易逆差。

川普競選期間將美國偏高的失業率與經濟成長緩慢歸咎於和中國、墨西哥等國的貿易失衡，因此宣稱當選後將重新協商NAFTA，替美國爭取更有利的條件。

美國、加拿大、墨西哥三國簽署的NAFTA在1994年生效。但一切以「美國優先」為出發點的川普陣營表示，將改變NAFTA中有關汽車業的規定，以便逼汽車製造商把生產基地從墨西哥遷回美國，否則在他國製造的汽車回銷美國時將課以邊境稅。川普希望藉由改變遊戲規則，讓美國製汽車享有零關稅回銷至NAFTA其他區域，以此提高汽車在美國生產的比例，預料此舉將衝擊在墨西哥設廠的日本與歐洲汽車公司。

除了重新協商NAFTA，川普27日將會見英國首相梅伊，預料雙方也將聚焦於貿易。梅伊拔得頭籌，成為川普上任後第一位與他會面的外國元首。川普曾對英國脫歐大表贊同，希望與硬脫歐後的英國達成條件相當的雙邊貿易協定。但專家表示，美英不會很容易也不會很快達成自貿協定，尤其是美國農產品、英國保險業這兩大產業將是談判的主要障礙與僵持點。

(中時)