于美人金都餐廳做年菜　幫助更生人

于美人偏遠地區弱勢關懷協會愛心大使于美人（右），至埔里金都餐廳做年菜，關懷更生人。（廖肇祥攝）

于美人偏遠地區弱勢關懷協會愛心大使于美人（右二），至埔里金都餐廳做年菜、送年菜，關懷更生人。（廖肇祥攝）

于美人偏遠地區弱勢關懷協會愛心大使于美人及埔里地方社團捐資，準備120份年菜，讓更生人家庭感受社會溫暖。（廖肇祥攝）

于美人偏遠地區弱勢關懷協會等愛心團體募資，向埔里鎮金都餐廳採購120份年菜，在春節前，送至困苦的更生人家庭，讓他們在春節前，也能感受過年的歡樂氛圍。

更生人入獄期間，家庭生計遭受衝擊，出獄後因就業困難，一時難以恢復生計，而犯罪被害人家庭也因失去親人，家庭陷入困境，年節團圓時刻，對他們來說是難以承受之重，法務部近年推動司法修復概念，特別把更生人、犯罪被害馨生人、茄荖山莊及仁愛之家等弱勢家庭納入，與于美人偏遠地區關懷協會、金都餐廳合作，製作紹興豬腳、佛跳牆、天麻養生燉雞湯、紅燒鮮魚、古早味油飯、蘿蔔糕與年糕5菜1湯，包裝成120份年菜，關懷弱勢團體。

在金都餐廳廚藝總監劉恒宏的指導下，愛心大使于美人與法務部次長張斗輝、更生保護會董事長王添盛、南投地檢署檢察長楊秀蘭、更保南投分會主任委員吳明賢、18度C文化基金會董事長茆晉詳等人共同下廚，一起為弱勢家庭做年菜，于美人親手料理紅燒鮮魚，精湛的廚藝讓與會來賓激賞，她表示，金都餐廳是知名的餐廳，年菜美味全國知名，春節新氣象，期盼更生人在重返社會的道路上，因為這份溫暖的年菜，而感受到信心與力量，努力得到社會更多的接納，有了好的開始。

金都餐廳董事長林素貞表示，金都餐廳連續第4年參與愛心年菜製作，每個人奉獻綿薄之力，匯聚成愛心，帶給社會溫馨與祥和，這份年菜用上好食材，料理一點都不馬虎，希望弱勢家庭團體享用時，能感受到滿滿的溫暖，凝聚樂觀的信念，面對新的一年。

(中時)