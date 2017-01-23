中信兄弟再添1外籍教練 史騰春訓來台指導

為強化球隊戰力，中信兄弟將聘請1位客座投捕教練史騰，來台參與春訓客座指導年輕捕手，他2月1抵台客座指導3周。

史騰曾在 2000 年擔任紐約大都會大聯盟板凳教練，2001年擔任大聯盟三壘指導教練

2003年AA總教練與三壘指導教練，2004年AAA 總教練與三壘指導教練，2005年捕手統籌，2006-2009年在華盛頓國民隊系統擔任AA與AAA 總教練及三壘指導教練，2010-2014年在西雅圖水手系統擔任球探與教練，2010-2011年擔任球探，2012年擔任捕手統籌，2013年AAA總教練與三壘指導教練，2014 原本在大聯盟 MLB 擔任三壘教練，但因病將職位讓出轉任球探，近年都在春訓受邀參加大都會隊主辦的營隊活動指導對棒球有

興趣的人。

(中時電子報)