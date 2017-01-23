春節首度在比賽中度過 馮俊凱為環法拚了

台灣自由車好手馮俊凱在環澳賽的努力，獲得車隊肯定。（巴林美利達隊提供）

效力世界一級車隊巴林美利達隊的馮俊凱，成為史上首位完成環澳賽的台灣選手，預計明天早上回到台灣，但他行程馬不停蹄，除夕吃完團圓飯，初一就要再飛往杜拜，備戰環杜拜賽事，這也是馮俊凱職業生涯首度春節強碰賽事，他有身為職業車手的自覺，強調比賽最重要。

「就算沒比賽，農曆春節我也是在訓練，所以沒有太大差別。」馮俊凱2015年正式展開在世界一級車隊的職業生涯，經過兩年在美利達藍波隊的歷練，今年轉戰巴林美利達隊，許下前進三大賽的目標，他尤其希望能挑戰環法賽，但他深知要成為環法車手的困難，不斷努力希望讓目標實現。

跟過去不同，馮俊凱提早到1月的環澳賽開始今年賽事，就是希望透過高強度的比賽，來讓自己早早進入狀況，他順利完成車隊目標，並成功完賽，接下來將再戰環杜拜賽事，所幸中間還有3天時間，他還能把握機會回家跟家人同過除夕夜。

馮俊凱曾強調，挑戰環法賽，最重要的就是面對多日賽的能力，跟一般環賽不同，三大賽都是超過20天的漫長賽事，對選手身心靈都是嚴厲挑戰，但阿凱強調，過去兩年在歐洲的磨練，讓他累積不少經驗，今年選擇1月出發，也是為了增強續航力，就是希望成為首位挑戰三大賽的台灣人。

(中時電子報)