曾接受世展會協助 鄭妙柔回饋送愛

從受助轉為資助，經營彩券行的鄭妙柔和女兒吳偉倫目前各資助1個世展會兒童，深感施比受更有福。（林和生攝）

「吃人一口、還人一斗」曾因家貧，一家五口在豬寮改建的鐵皮屋窩居10餘年，透過世界展望會協助，2014年一舉抽中彩券經營權後，逐漸走出人生幽谷，雖然日子不寬裕，但鄭妙柔和女兒吳偉倫目前各資助1個世展會兒童，從受助轉為資助，深感施比受更有福。

屏東市一間彩券行內，擺滿世展會義賣品及刊物，是鄭妙柔飲水思源的表現，單親扶養4個孩子的她，曾靠著從事保險工作維生，但遭遇朋友倒債、大女兒車禍，房子也被法拍，生活頓時陷入困境，全家搬到豬舍改搭的鐵皮屋，一住就是十多年。

她說，現在還會夢到孩子開學要註冊時，繳不出學費的困境。那時為了籌措學費，整個星期睡不好，還好有展望會助學金，「錢撥下來那天，是我睡得最安穩的一天」。也因為有這樣的經歷，她更能理解弱勢者心境，現在行有餘力，開始與女兒資助別人，並鼓勵熟識顧客一起做公益。

台灣世展會南區辦事處主任陳雅玲說，農曆春節腳步接近，當家戶都沉浸在節慶歡樂氛圍中，在台灣角落卻仍有一群孩子無法安心過年，他們面臨開學繳不出學雜費的困窘。目前世展會正積極募集1萬個助學紅包，盼透過助學行動，為弱勢兒童帶來生命轉變的契機。

(中時)