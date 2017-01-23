曾接受世展會協助 鄭妙柔回饋送愛
「吃人一口、還人一斗」曾因家貧，一家五口在豬寮改建的鐵皮屋窩居10餘年，透過世界展望會協助，2014年一舉抽中彩券經營權後，逐漸走出人生幽谷，雖然日子不寬裕，但鄭妙柔和女兒吳偉倫目前各資助1個世展會兒童，從受助轉為資助，深感施比受更有福。
屏東市一間彩券行內，擺滿世展會義賣品及刊物，是鄭妙柔飲水思源的表現，單親扶養4個孩子的她，曾靠著從事保險工作維生，但遭遇朋友倒債、大女兒車禍，房子也被法拍，生活頓時陷入困境，全家搬到豬舍改搭的鐵皮屋，一住就是十多年。
她說，現在還會夢到孩子開學要註冊時，繳不出學費的困境。那時為了籌措學費，整個星期睡不好，還好有展望會助學金，「錢撥下來那天，是我睡得最安穩的一天」。也因為有這樣的經歷，她更能理解弱勢者心境，現在行有餘力，開始與女兒資助別人，並鼓勵熟識顧客一起做公益。
台灣世展會南區辦事處主任陳雅玲說，農曆春節腳步接近，當家戶都沉浸在節慶歡樂氛圍中，在台灣角落卻仍有一群孩子無法安心過年，他們面臨開學繳不出學雜費的困窘。目前世展會正積極募集1萬個助學紅包，盼透過助學行動，為弱勢兒童帶來生命轉變的契機。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。