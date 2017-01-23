春節前 北市消防局在信義誠品公安演練
台北市消防局春節前在北市信義誠品，舉辦自衛消防編組動態演練及公安檢測，演練內容包括救護、滅火等，希望強化場所公共安全。
農曆春節倒數，許多民眾已準備好出遊行程，信義誠品是不少人的口袋名單，北市消防局希望公安做到滴水不漏，今天下午2時舉行演練，並結合消防局、建管處等5個局處組成之市府聯合稽查小組配合進行現場聯合公安檢查。
北市消防局表示，演練由通報班、滅火班、避難引導班及救護班執行消防任務，每個步驟都不能馬虎。至於聯合檢測，則盼提升硬體設備和軟體管理能力，提供市民春節期間安全又安心的消費環境，商家們務必避免進出貨作業阻擋通道、走廊，以免影響疏散避難動線。
消防局說，氣溫持續下探，為防範一氧化碳中毒案件發生，特別提醒民眾切勿因天氣寒冷而習慣將門窗緊閉，並避免在通風不良環境使用瓦斯燃氣設備；消防局也會在春節期間，加強加強爆竹煙火施放安全宣導及違規行為查處。1060123
(中央社)
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