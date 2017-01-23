王力宏首部演唱會電影 公布婚禮片段

歌手王力宏耗時5年打造「王力宏火力全開3D演唱會電影」，大銀幕呈現出道20多年來經典曲目，更首度公開成長故事、與老婆王靚蕾結婚畫面及愛情長跑的心路歷程。（宏聲音樂提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年1月23日

歌手王力宏耗時5年打造「王力宏火力全開3D演唱會電影」，大銀幕呈現出道20多年來經典曲目，更首度公開成長故事、與老婆王靚蕾結婚畫面及愛情長跑的心路歷程。

王力宏斥資上億，花費5年打造個人首部演唱會電影「火力全開3D」，繼去年9月在多倫多影展首映，將於今年3月10日在台上映；大銀幕呈現他出道20多年來，多首動人經典情歌和舞曲。王力宏幽默說，「這絕對是華語電影史上最多臨時演員的電影，所有觀眾超過上百萬人」。

他表示，完成該片過程辛苦，卻是夢想成真，「五年中有許多人不看好，但我最後還是完成了」，盼帶給大家不一樣的演唱會電影體驗，「火力全開3D」除記錄他精彩演出，也公開成長過程、家庭生活，更首度曝光當初與老婆王靚蕾決定公布戀情一事與婚禮片段（預告https://youtu.be/37hZs4E9r_I ）。

該部電影使用90台攝影機、64隻麥克風，以3D、4K、HD高規格拍攝，呈現演唱會團隊跑遍全球57個城市、200多萬觀眾進場的震撼和感動，讓歌迷重溫歷年經典曲目，也揭露大眾所不知道的王力宏。1060123

(中央社)