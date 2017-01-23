稀勢之里可望升級 暌違19年的日人橫綱

日本大相撲今年首場（初場所）大賽昨天落幕，30歲的大關（相撲位階）稀勢之里打敗位階最高的橫綱白鵬，以14勝1敗的成績奪冠，可望晉升為19年來首位日本人橫綱。

稀勢之里在大相撲今年首場大賽在東京的兩國國技館打敗位階最高的橫綱白鵬，以14勝1敗的成績奪冠，是他個人首度奪冠。

日本相撲協會理事長八角（前橫綱北勝海）今天傍晚將向橫綱審議委員會詢問稀勢之里晉升為橫綱的可能性。如果有2/3以上的委員贊成、推薦的話，25日將召開臨時理事會等做出決定，屆時暌違19年的日本人橫綱將誕生。稀勢之里將是第72代橫綱。

橫綱審議委員會能推薦相撲力士晉升為橫綱的條件是，身為大關，連續2場大賽奪冠，或者是擁有類似的成績。

稀勢之里於去年的九州場大賽時奪12勝，成績僅次於奪冠的橫綱鶴龍。

稀勢之里從新入幕經歷73場大賽晉升為橫綱的話，是1958年開始實施1年6大賽制以來，入幕力士當中最慢晉升為橫綱的力士。上次成為橫綱的是來自蒙古的鶴龍，於2014年春季（春場所）大賽後晉升為橫綱。

上一位日本出身的橫綱是1998年夏季（夏場所）大賽結束後晉升為橫綱的3代目若乃花，如果這次稀勢之里晉升為橫綱，是暌違19年的日本出身的新橫綱。

日本出身的橫綱於2003年首場（初場所）大賽時貴乃花引退之後，14年來沒日本出身的橫綱，而是來自蒙古或夏威夷的橫綱。其中，1999年7月晉升橫綱、來自夏威夷的武藏丸於1996年1月歸化為日本人取得日籍，晉升橫綱時是日籍身分。1060123

(中央社)