美驅逐艦訪菲 彰顯強勁軍事連結

我要評比

美國海軍導向飛彈驅逐艦馬侃號今天抵達蘇比克灣進行親善訪問，彰顯「菲美強勁的社區與軍事連結」。

美國駐菲律賓大使館今天發布聲明說，馬侃號（USS John S. McCain），已於上午進入蘇比克灣，艦上官兵將參與一連串社區服務以及體育交流活動。

馬侃號是配備神盾作戰系統的勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦，編制在美國海軍第7艦隊，執行印度-亞太區域的安全與維穩任務。

2009年6月在蘇比克灣附近，這艘軍艦的拖曳聲納陣列，曾在1場意外中遭中國大陸潛艦撞毀。

美駐菲大使館聲明指出，「菲律賓是美國的長久條約盟友，雙方擁有超過70年的夥伴關係。美菲軍方過去一直在互利領域有著密切合作，例如人道援助及災難救援、反恐、網路安全以及海事安全等。」

菲律賓與美國於1951年就簽署了「相互防禦條約」，1999年兩國的「軍隊互訪協定」生效，2014年雙方再簽「加強國防合作協議」。

現任總統杜特蒂外交上走「親中遠美」路線，看似逐漸疏遠美國而向大陸靠攏，但多名菲國觀察人士認為，菲美淵源深遠，雙方不可能一下子切斷合作關係，特別是在軍事方面。1060123

(中央社)