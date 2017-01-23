搶車奪錢逃逸肇事 潮男難逃法網送辦
潮男毒蟲靠著腿長行竊，被逮後不知悔改，大膽在派出所前超商搶車、奪錢逃逸，卻肇事自撞橋梁，棄車偷自行車竄逃，台西警方循線查獲，依法移送偵辦。
雲林縣警察局台西分局今天指出，李姓男子身高187公分，靠著腿長曾「動腳行竊」被逮，卻不知悔改，日前在東勢派出所前一家便利商店，涉嫌搶車奪財。
警方調查，李男是列管毒品人口，多次因為吸毒進出監獄，日前深夜10時左右，在派出所前超商，跳上停車未熄火的白色轎車搶奪，被害人掙脫，李嫌於是奪車駛離。
白色轎車內有女用皮包1只、新台幣1萬1000元、美金4500元、手機1支等物，李嫌高速駕車逃逸，卻在口湖鄉自撞橋梁，車毀人傷，但仍不放棄，拿了車上財物，又另偷自行車逃離。
警方追查李男親友及交往情形，推測逃往台中躲藏，於是前往追緝，21日傍晚在台中市學府路一處網咖，發現頂著全新髮型、身著潮服的李嫌，正聚精會神於線上遊戲。
警方立即上前拘捕，當場查扣贓款及毒品等物，並帶往李嫌在雲林水林住處，起出被害人皮包、自行車等，全案以搶奪、竊盜、毒品等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。