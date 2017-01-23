搶車奪錢逃逸肇事 潮男難逃法網送辦

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潮男毒蟲靠著腿長行竊，被逮後不知悔改，大膽在派出所前超商搶車、奪錢逃逸，卻肇事自撞橋梁，棄車偷自行車竄逃，台西警方循線查獲，依法移送偵辦。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月23日

潮男毒蟲靠著腿長行竊，被逮後不知悔改，大膽在派出所前超商搶車、奪錢逃逸，卻肇事自撞橋梁，棄車偷自行車竄逃，台西警方循線查獲，依法移送偵辦。

雲林縣警察局台西分局今天指出，李姓男子身高187公分，靠著腿長曾「動腳行竊」被逮，卻不知悔改，日前在東勢派出所前一家便利商店，涉嫌搶車奪財。

警方調查，李男是列管毒品人口，多次因為吸毒進出監獄，日前深夜10時左右，在派出所前超商，跳上停車未熄火的白色轎車搶奪，被害人掙脫，李嫌於是奪車駛離。

白色轎車內有女用皮包1只、新台幣1萬1000元、美金4500元、手機1支等物，李嫌高速駕車逃逸，卻在口湖鄉自撞橋梁，車毀人傷，但仍不放棄，拿了車上財物，又另偷自行車逃離。

警方追查李男親友及交往情形，推測逃往台中躲藏，於是前往追緝，21日傍晚在台中市學府路一處網咖，發現頂著全新髮型、身著潮服的李嫌，正聚精會神於線上遊戲。

警方立即上前拘捕，當場查扣贓款及毒品等物，並帶往李嫌在雲林水林住處，起出被害人皮包、自行車等，全案以搶奪、竊盜、毒品等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。1060123

(中央社)